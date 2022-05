BINNENKIJKEN. Het gloednieuwe Marriotthotel Sapphire House in de Lange Nieuwstraat opent vandaag de deuren: “Geen enkele kamer is dezelfde”

AntwerpenHet heeft even geduurd - vijf jaar om precies te zijn - maar vandaag checken de eerste gasten in bij het gloednieuwe Sapphire House Antwerp, een Marriotthotel met vijf sterren in de Lange Nieuwstraat. Het hotel wil een uniek verhaal vertellen, met twee volledig plantaardige restaurants, Antwerpse verwijzingen achter elke hoek en zelfs een privédoorgang naar de Handelsbeurs. “Gasten in Sapphire House Antwerp maken deel uit van iets groters.”

Sapphire House Antwerp, het langverwachte - en eerste - Marriotthotel in Antwerpen, opent vandaag de deuren. Het hotel telt 139 kamers (van 200 tot 1.000 euro), een cocktailbar, een gym, een wellness en een gastronomisch restaurant. Het vijfsterrenhotel is het eerste hotel ter wereld dat volledig plant-based is, en waar tweesterrenchef Bart De Pooter - bekend van zijn restaurant Pastorale in Reet - achter de kookpotten staat in twee restaurants waar je uitsluitend veganistische gerechten verorbert.

Charcuterie van groenten

We worden op de openingsdag, dinsdag 17 mei, dan ook verwelkomd met een veganistisch ontbijt bij PLANT’n. Gasten kunnen onder andere kiezen uit een vegan omelet (gemaakt van tofu en kikkererwten), een ‘sweet croque’ met banaan en pindakaas, overnight oats met havermelk of zelfs charcuterie van gepekelde knolselder, wortel en rode biet. “Geen uitgedroogde kaas op een buffet, maar een origineel ontbijt met service en keuze uit zowel toegankelijke als iets meer gastronomische gerechten", vertelt chef Bart De Pooter.

PLANT’n is een casual ‘all day dining’ concept, waar je kunt ontbijten, lunchen of dineren. WILD’n, gelegen in de oudste zaal van het hotel, wordt een fine dining restaurant met uitsluitend plantaardige gerechten. Op de opening van WILD’n is het nog een maandje wachten: het wordt een klein en persoonlijk restaurant met 28 couverts en één gastronomisch menu dat volgens de seizoenen verandert.

Volledig scherm De eetruimte van PLANT'n in het Sapphire House Antwerp. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm WILDn, het gastronomisch restaurant dat eind juni de deuren opent. © Sapphire House Antwerp

Authentieke elementen

Tijdens het ontbijt weet stadsgids Tanguy Ottomer, ambassadeur van het hotel, me te vertellen dat het hotel vroeger een privéwoning, bankgebouw en ook een kantoor voor de burgerlijke stand is geweest. “Het oudste deel van het gebouw werd in de zestiende eeuw gebouwd voor de familie Du Bois, een van de rijkste families van Antwerpen, toen handelaars in zijde en bont in de handelsbeurs. De patriciërswoning werd ook Den Grooten Robijn genoemd, en werd door architect Jan Pieter Van Baurscheit de Jonge ontworpen in rococostijl.”

“In 1829 vestigde de Banque d’Anvers er haar hoofdkantoor en werden ook de oostelijke en westelijke vleugel bijgebouwd. De meeste mensen zullen zich dit pand nog herinneren als de burgerlijke stand, maar toen werden alle mooie, authentieke details weggestopt. Voor Sapphire House werden die authentieke elementen gerestaureerd, zoals unieke historische trappen, 18e-eeuwse haarden, rococo-ornamenten met historische afbeeldingen en authentieke, houten vloeren.”

Volledig scherm Bart De Pooter (chef), Anne Ludmann (general manager) en stadsgids Tanguy Ottomer. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Een authentieke traphal in het Sapphire House Antwerp. © Klaas De Scheirder

Saffieren edelstenen

De Antwerpse hotelwereld is eerder mannelijk, maar met twee managing ladies zet dit hotel in op female empowerment. Anne Ludmann - de vrouw van chef Bart De Pooter - treedt op als General Manager van Sapphire House Antwerp. Zij is een echte Parisienne met 20 jaar ervaring in luxe lifestyle hospitality. Margo Peeters, geboren en getogen in Antwerpen, is Head of Sales and Marketing bij Sapphire House Antwerp. Die laatste leidt ons, na het ontbijt, rond in het hotel.

We beginnen bij de bar, het hart van het hotel met een mooie tegelvloer, veel goudtinten, warme kleuren en een gigantische bar vol Elixir d’Anvers. “Overal kan je hier gaan zitten om iets te eten of te drinken”, vertelt Margo. “Ons hotel bevindt zich in een uniek pand, dus vinden we het belangrijk dat de gasten worden meegenomen in dat verhaal. Bij check-in krijgen ze twee saffieren steentjes die ze kunnen verhandelen aan de bar voor een verrassing van de chef.”

Volledig scherm Margo Peeters en Anne Ludmann van Sapphire House Antwerp. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Een van de loungeruimtes in het Sapphire House Antwerp. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm En standaardkamer in het Sapphire House Antwerp. © Klaas De Scheirder

Geen stijve uniforms

We wandelen langs een gezellige patio verder naar de aparte ingang voor gasten van het restaurant. “Hier vertrekt iedere ochtend een rondleiding naar de Handelsbeurs zodat iedere gast het adembenemende middenplein kan bezichtigen. Een verborgen passage brengt gasten van het hotel naar de handelsbeurs. Maar we willen onze gasten ook meenemen in het beste wat Antwerpen vandaag de dag te bieden heeft. Daarom dragen onze medewerkers kledij van Essentiel Antwerp: geen stijve uniforms hier, maar levendige, kleurrijke mode. Doorheen het hotel worden juwelen van Wouters & Hendrix uitgelicht, net als handtassen van Kaai. Ook kunst is rijkelijk aanwezig in het hotel: in elke kamer hangt een kunstwerk van de bekende fotograaf Marc Lagrange, van zijn laatste fotoshoot in de Handelsbeurs. Ten slotte staat er op elke kamer een flesje Elixir d’Anvers.”

Volledig scherm In het Sapphire House Antwerp staan Antwerpse merken uitgestald, zoals Wouters & Hendrix. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm De patio van het Sapphire House Antwerp. © Klaas De Scheirder

139 kamers

Na een korte blik te werpen in de Handelsbeurs, nemen we de lift naar de tweede verdieping van het hotel. “Geen enkele kamer van de 139 is dezelfde qua oppervlakte en inrichting”, vertelt Margo. “Je kunt hier 139 keer komen vooraleer je alle kamers hebt gezien.” Margo toont ons de suite: een enorme hotelkamer met marmeren badkamer, authentieke balken, een zithoek en een tv die automatisch uit het bedeinde komt. “Er zijn vier soorten kamers, telkens met een andere kleur van een edelsteen: beige voor diamant, blauw voor saffier, rood voor robijn en groen voor smaragd.”

Terwijl de beige suite iets moderner aandoet, hebben de blauwe kamers in het oude deel van het gebouw meer een ‘parisiengevoel’ met authentieke schouwen en moulures. “Aan het hotel is vijf jaar gewerkt”, vertelt Anne Ludmann. “Er werd me vijf jaar geleden gevraagd of ik dit wilde doen, en toen zou het hotel al binnen het jaar open zijn gegaan. Maar dat was niet haalbaar, mede door de pandemie die zeer zwaar was voor de hotelsector.”

Volledig scherm Een suite in het Sapphire House Antwerp. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm De badkamer van de suite in het Sapphire House Antwerp. © Klaas De Scheirder

Duurzaamheid

We eindigen onze rondleiding met een korte glimp in het gastronomische restaurant WILD’n, dat nog volop in opbouw is. Maar niet enkel met een plantaardige, gastronomische keuken, wil het hotel inzetten op duurzaamheid. “Water wordt aangeboden in duurzame verpakkingen, het hotel wordt schoongemaakt met ecologische producten, en voor de verpakkingen wordt gerecycleerd papier gebruikt. Wanneer alle 278 gasten één dag geen vlees eten, bespaart dit 13.900 kilogram CO2-uitstoot per dag, en wanneer ze één dag geen kaas eten of melk drinken, bespaart dit 2.780 liter water per dag. Gasten in Sapphire House Antwerp maken deel uit van iets veel groters”, besluit Margo Peeters.

Volledig scherm Sapphire House Antwerp opent vandaag de deuren. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Een Junior Suite in het Sapphire House Antwerp. © Klaas De Scheirder