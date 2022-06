BINNENKIJKEN. De Botanic Health Spa, een waar ‘verwenparadijs’ in de stad (maar wel voor wie het kan betalen): “Je stapt hier gegarandeerd beter buiten dan toen je binnen kwam”

Op een druilerige maandagnamiddag klinkt niets beter dan een bezoek aan de gloednieuwe spa van de prestigieuze Botanic Sanctuary. De immer enthousiaste Xavier Le Clef, één van de drie managers van de spa, ontvangt ons in de chique lobby van ‘zijn klooster’: “Het gebouw is compleet nieuw, maar we wilden toch het kloostergevoel behouden. Vroeger was er op deze plek een ziekenhuis en de nonnetjes waren dan de verpleegkundigen. Dat medische hebben we in de nieuwe spa niet losgelaten, integendeel.”