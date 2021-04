Bijeenkomst met 8 in hotel eindigt in drama: jongeman (21) sterft na val uit raam

Antwerpen Renovatie Antwerps Rijksar­chief ging drie jaar duren. Het werden er uiteinde­lijk 14: wat liep er mis?

9 april Drie jaar had de renovatie van het Rijksarchief op de Door Verstraeteplaats in de Antwerpse wijk Zurenborg in beslag moeten nemen. Het werden uiteindelijk 14 (!) lange jaren. Maar kijk, sinds deze week is het statige gebouw uit 1905 eindelijk af en kunnen bezoekers weer snuisteren in de 11 lopende kilometer aan archiefstukken. De werken hebben een slordige 10 miljoen euro gekost.