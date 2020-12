Bijeenkomst in synagoge stilgelegd: “Niet in strijd met de wet”

Antwerpen Twee voertuigen uitgebrand in Antwerpen

25 december In de Osystraat in Antwerpen, niet ver van de Franklin Rooseveltplaats, zijn in de nacht van donderdag op vrijdag twee voertuigen in brand gestoken. De brandweer kon snel ter plaatse komen, maar omdat naar alle waarschijnlijkheid brandversneller is gebruikt, kon men niet verhinderen dat de auto’s volledig uitbrandden. Het parket heeft inmiddels een verdachte opgepakt.