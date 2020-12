Bijeenkomst in synagoge met 77 mensen stilgelegd: “Niet in strijd met de wet”, zegt advocaat, minister Verlinden spreekt over “juridisch geneuzel”

AntwerpenDe politie heeft zaterdagavond een bijeenkomst stilgelegd in een Antwerpse synagoge. Er waren 47 volwassenen en 30 kinderen aanwezig. De Joodse gemeenschap voelt zich geviseerd. “De Raad van State laat de opening van gebedshuizen toe zonder een bezoekerslimiet”, zegt advocaat David Braun. Volgens Binnenlandse Zaken en de Raad van State klopt dat echter niet. Er zijn maximaal 15 mensen toegelaten in een gebedshuis. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageert intussen ook. “Het is niet de bedoeling van de wetgever geweest om dit soort bijeenkomsten toe te laten met de huidige epidemiologische situatie.”

De bijeenkomst vond plaats tussen 18 en 19 uur in de synagoge aan het Mediaplein. “De politie is ter plaatse geweest en heeft een pv opgesteld en alle aanwezigen geïdentificeerd”, vertelt Wouter Bruyns van Politiezone Antwerpen.

Volgens advocaat David Braun was de opening van de synagoge niet in strijd met de wet. “De Raad van State heeft op 22 december geoordeeld dat geloofsbelijdenis op individuele basis mag worden uitgevoerd”, legt hij uit. “Tijdens een eredienst mogen er een maximum 15 deelnemers aanwezig zijn. Voor individuele bezoekers, los van een eredienst, is er geen limiet. Gebedshuizen mogen dus geopend zijn als alle aanwezigen een mondmasker dragen en voldoende afstand houden.”

Quote De Joodse gemeen­schap heeft het gevoel dat er een heksen­jacht aan de gang is. Onlangs wilde een groep agenten de deur van een lege synagoge intrappen nadat er vier mensen buiten waren gekomen. Na dit incident is dat gevoel nog harder versterkt Advocaat David Braun

Heksenjacht

“Toen de politie binnenviel in de synagoge, is er aangegeven dat er geen collectief gebed aan de gang was. Toch hebben de agenten samen met het leger beslist om iedereen weg te sturen”, zegt Braun. “We vinden het ongelooflijk omdat de politie de wet correct hoort te kennen. De Joodse gemeenschap heeft het gevoel dat er een heksenjacht aan de gang is. Onlangs wilde een groep agenten de deur van een lege synagoge intrappen nadat er vier mensen buiten waren gekomen. Na dit incident is dat gevoel nog harder versterkt.”

Bij Binnenlandse Zaken wordt de interpretatie van Braun tegengesproken. “Aanvankelijk waren er slechts 5 personen toegelaten bij erediensten. De Raad van State oordeelde begin december dat het inderdaad te weinig was, nadat iemand uit de joodse gemeenschap hun advies had ingeroepen. Uiteindelijk is er een Ministerieel Besluit gekomen waarin stond dat 15 mensen aanwezig mochten zijn in een gebedsruimte: 15 mensen bij een eredienst, maar dus ook maximum 15 mensen die individueel hun geloof komen beleven”, klinkt het op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Verlinden zelf sprak vanmiddag op VTM Nieuws over “juridisch geneuzel”.

“Geen enkele uitzondering toegestaan”

Na dat Ministerieel Besluit is er nog een priester die dat heeft aangevochten, omdat hij vond dat er in zijn kerk genoeg ruimte was om meer volk te ontvangen en dat tegelijkertijd de afstand toch bewaard kon blijven. “De Raad van State boog zich eerder deze week over de vraag om het besluit over de eredienst met een maximum van 15 personen, te schorsen, maar de Raad is daar niet op in gegaan. Er is dus geen enkele uitzondering toegestaan op de regel van 15 in gebedshuizen.”

In het arrest van de Raad van State staat dat er geen maximum aantal personen bepaald is dat aanwezig mag zijn bij individuele geloofsbeleving in gebouwen van de eredienst. “Maar het Ministerieel Besluit zijn de geldende regels. Het staat de geloofsgemeenschappen vrij om opnieuw naar de Raad van State te gaan om dat aan te vechten.”

Quote Binnen verschil­len­de geloofsge­meen­schap­pen merken we dat er groepen van veelal streng orthodoxe gelovigen zijn die de inperking van het religieuze leven voor de bescher­ming van de volksge­zond­heid niet aanvaarden. Deze mensen voelen zich geviseerd. Dat is onterecht. Burgemeester Bart De Wever (N-VA)

Burgemeester Bart De Wever reageerde zondagvoormiddag. “Binnen verschillende geloofsgemeenschappen merken we dat er groepen van veelal streng orthodoxe gelovigen zijn die de inperking van het religieuze leven voor de bescherming van de volksgezondheid niet aanvaarden. Deze mensen voelen zich geviseerd. Dat is geheel onterecht. Dat deze bewuste bijeenkomst wordt voorgesteld als ‘spontaan’, kunnen we betwijfelen.”

“De rechterlijke macht zal daar ten gronde over oordelen. Het is niet de intentie van de wetgever geweest om dit soort bijeenkomsten toe te laten in het licht van de epidemiologische situatie. En het is bovendien een slecht signaal tegenover de publieke opinie.”