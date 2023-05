Bij restaurant Antwerp Grill stond er ook hasj en coke op het menu: twee drugsbendes gearresteerd na dertig huiszoekingen

Wist je dat ... er vroeger een cinema in de ZOO was?

Creatief worden in moeilijke tijden, we kennen het allemaal nog van de coronacrisis. Wist je dat de ZOO een eigen cinema uit de grond stampte tijdens de oorlog? Van 1915 tot 1936 was ‘Cine Zoologie’ een vaste waarde in het Antwerpse uitgaansleven.