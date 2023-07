Biekorfstraat in Antwerpen opgeschrikt door ontploffingen: “Mogelijke link naar drugsmilieu wordt onderzocht”

20 jaar na de ‘Snorren­oor­log’ in Antwerpen: “Het is bijgelegd... Alleen jammer dat de ‘kalekop­pen­club’ niet wil samenwer­ken”

“Vroeger hadden jonge gasten een snor, nu zijn het allemaal ‘melksmoellekes’.” Hoog tijd dus om samen met Willy Dupon (85), de oprichter van de Europese Snorrenclub Antwerpen, terug te blikken – op de snorrenrel die de voorpagina’s én rechtbank haalde. En vooruit te kijken, naar de toekomst van een club die samen met de snorren stilaan uitdunt. “Daar in Frankrijk, voor 3 miljoen tv-kijkers: we hebben toen laten zien dat we het echt ver kunnen brengen.”