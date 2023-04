Bezoekers mogen vanaf 1 augustus niet meer op straat parkeren tussen Leien en Schelde: alles wat je moet weten over historische beslissing in Antwerpen

Nijpend tekort in buitenge­woon basisonder­wijs in Antwerpen: 599 kinderen op de wachtlijst

De resultaten van de aanmeldingen voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs voor schooljaar 2023-2024 via Meld je Aan Antwerpen zijn bekend. 98,5 procent van de instappers in het gewoon basisonderwijs kreeg een plaats uit zijn top 3. Helaas schetsen de cijfers in het buitengewoon onderwijs een heel wat minder optimistisch beeld. 599 kinderen staan momenteel op de wachtlijst voor een school. Dat is 59% van het totale aantal aanmeldingen.