Bezittingen van drugsbaron Othman El B. wereldwijd geblokkeerd door VS: “Wij gaan ook achter de miljoenen van criminelen aan”

De Verenigde Staten blokkeren alle bezittingen van de vermeende cocaïnemiljonair Othman El B. (37) . Die verblijft momenteel in Dubai. Ook op de bezittingen van zijn broer Younes ‘El Magico’ El B. (28) en hun vennoot Youssef B.A., alias ‘Benz’ leggen de VS beslag. Dat meldt de Biden-administratie woensdag. De bende zou in minder dan een jaar maar liefst 16 ton cocaïne via de Antwerpse haven hebben ingevoerd.

Het Antwerpse parket reageert vanmiddag tevreden op de beslissing van de Amerikaanse overheid. De strijd tegen drugscriminelen speelt zich niet enkel af in de haven van Antwerpen waar douane en politie constant speuren naar ingevoerde cocaïne. Justitie gaat ook achter de centen van de vermeende drugsbaronnen aan en daarvoor is internationale samenwerking van groot belang.

Woordvoerster Kato Belmans van het Antwerpse parket: “De sancties die the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) vandaag heeft opgelegd aan drie Belgen, is het resultaat van een vruchtbare internationale samenwerking tussen het parket Antwerpen, de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen en de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) - Belgium field office.

Deze samenwerking kadert in onze strategie van ‘follow the money’, waarbij we ook achter de centen gaan van de drugscriminelen die zich in het buitenland ophouden.

We streven er naar om in de toekomst nog meer van dergelijke samenwerkingen te kunnen realiseren.”

De Amerikaanse regering legt sancties op aan vier vermeende drugscriminelen die “verantwoordelijk zijn voor de internationale handel in drugs, waaronder cocaïne.” Het gaat om één Mexicaan en de drie Belgen Othman El B., zijn broer Younes en hun stroman Youssef B.A.. Het Antwerpse parket maakt al jaren jacht op de twee broers, maar die houden zich momenteel op in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten.

“De acties onderstrepen het belang van onze collectieve inspanningen om de wereldwijde illegale drugshandel te ontwrichten”, zegt de Amerikaanse onderstaatssecretaris Brian E. Nelson, bevoegd voor het opsporen van criminele geldstromen in een persbericht. Volgens datzelfde persbericht wordt de actie gevoerd in samenwerking met het Antwerps parket en de federale politie.

“Othman El B. leidt een internationale criminele organisatie die aanzienlijke hoeveelheden cocaïne via zeecontainers de haven van Antwerpen binnensmokkelt en breder verspreidt in Europa”, gaat het bericht verder. “Het witwassen van geld van Othman El B. en zijn bevoorradingsnetwerken voor verdovende middelen lopen via bedrijven in de Chinese Volksrepubliek en Zuid-Amerikaanse cocaïneleveranciers, onder wie de Ecuadoraan Wilder Emilio Sanchez Farfan, die in februari werd gearresteerd.”

Volledig scherm Othman El B. zou zaken doen met de Ecuadoriaanse drugscrimineel Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias El Gato Farfán. © rv

Younes El B. zou dan weer een groot aandeel hebben in de organisatie van zijn broer. Het persbericht benadrukt dat Younes in januari bij verstek veroordeeld werd tot acht jaar cel voor zijn aandeel in verschillende drugsuithalingen.

Bende van ‘Benz’

De vennoot van Othman El B. is Youssef B.A., bijgenaamd ‘Benz’. Hij is afkomstig uit Deurne (Antwerpen). Hij zou aan het hoofd staan van een bende die tussen januari en november 2020 zorgde voor een invoer van 16,2 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. ‘Benz’ deed daarvoor een beroep op zijn tweelingbroer Mustapha en op andere familieleden om drugscontainers naar opslagloodsen te rijden en leeg te halen. Uit het onderzoek blijkt dat de organisatie gebruik maakt van verborgen ruimtes in auto’s en verborgen ruimtes in appartementen.

De bende van ‘Benz’ werd in juni 2022 opgerold. Zes verdachten werden gearresteerd. Youssef B.A. kon de politie nergens aantreffen. Het parket maakte toen al bekend dat de leidinggevende figuren zich vermoedelijk schuilhielden in de Verenigde Arabische Emiraten.

Volgens het Amerikaanse opsporingsbericht is Youssef B.A. tegenwoordig eigenaar van het vastgoedkantoor Luxury Real Estate in de Verenigde Arabische Emiraten. De man zegt van zichzelf dat hij al meer dan tien jaar ervaring heeft in luxe-vastgoed. Hij zou de broers El B. geholpen hebben met het opzetten van witwasondernemingen.

