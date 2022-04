Bewoners Vlagstraat overwegen gerechtelijke stappen na renovatiewerken buur: “Nieuwe muur staat op ons perceel én er valt bouwmateriaal in onze tuin”

Albert Hillewaert woont in de Vlagstraat vlak bij Spoor Oost. Zijn huis grenst aan de achterzijde met een groot gebouw van het Centraal Katholiek Schoolcomité in de Pothoekstraat. Een maand geleden zijn er renovatiewerken begonnen, waar Albert en andere buurtbewoners niet tevreden mee zijn. Op de buitenmuur van het gebouw komt een dikke laag isolatie die de perceelgrens van tien woningen zal overschrijden.

“Dat isolatiemateriaal zal zo’n 20 à 30 cm dik zijn”, legt Albert uit. “Dat nieuwe deel van de muur komt op onze grond te staan, tegen de badkamer. We wilden een raam plaatsen in die muur, maar dat zal niet meer gaan. De bouwheer of de school hebben nooit toestemming gevraagd om isolatie te plaatsen op ons perceel. Ze hebben ook een stelling in onze tuin gezet zonder het te vragen.”

Asbest

De voorbije weken belandde er geregeld materiaal van de werken in Alberts tuin. “Tijdens de renovatie van het dak hebben ze een gevulde zak met asbest op onze badkamer later vallen. Er zijn ook lange planken in onze tuin terechtgekomen. Dat had gevaarlijk kunnen zijn als mijn honden of ik daar toen stonden. Er zijn ook stukken van dakplaten in onze tuin gevallen. Die platen zouden volgens mij asbest kunnen bevatten. Ik heb de politie gebeld en de arbeiders van de aannemer zijn die materialen komen weghalen.”