Bewoners lopen ‘s nachts wacht na zoveelste brandstichting in woonblok

Volleybal vrouwen De Antwerpse volleybal­vrou­wen halen hun derde overwin­ning op rij binnen: “Een mooie collectie­ve prestatie midden in de examenperi­o­de”

Wat is het dit jaar heerlijk spannend in de volleyballiga bij de vrouwen. Eén van de ploegen die er mee voor zorgt dat de topvier heel dicht elkaars buurt blijft, is Interfreight Brabo Antwerpen. De Antwerp Ladies hebben een moeilijk eerste deel van de competitie achter de rug. Maar in 2023 hebben ze alles gewonnen: 9 op 9. Dat is bijzonder knap.

29 januari