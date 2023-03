Bewoner zwaargewond na ontploffing en brand in Ekeren, ook moeder en kind naar ziekenhuis

Jean-Marc Mwema en Antwerp Giants spelen bekerfina­le tegen Oostende: “Gretigheid, opoffering en doorzet­tings­ver­mo­gen zullen cruciaal zijn.”

Telenet Giants Antwerp en Oostende staan zondag in Vorst tegenover elkaar in de bekerfinale. Voor Giants is het, sinds 2000, de achtste keer dat het de finale bereikt. Vier bekertrofeeën staan op het palmares. Volgt dit weekend de vijfde bekerzege ?