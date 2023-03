Bewolkt weer in Antwerpen vanochtend

Moslims genieten van vroege koffie bij Viggo's: "Mooi staaltje inclusief ondernemen"

Wat doe je als je moslimklanten overdag geen koffie meer kunnen komen drinken tijdens de ramadan? Je koffiebar om 4 uur ‘s ochtends openen. Dat is althans wat Tim Jensen (43) van Viggo’s op het De Coninckplein vanochtend deed. Enkele enthousiaste klanten kwamen - al dan niet met kleine oogjes - in alle vroegte een bakje troost halen. “Zulke acties brengen verschillende gemeenschappen samen: dat is broodnodig, zeker in een wijk als deze.”