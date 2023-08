REPORTAGE. Hoe Kievitwijk met indoorpret­park, mediabe­drijf en hotels levendig stuk stad werd, maar ook moet afrekenen met overlast: “Daklozen slapen nu eenmaal waar ze kunnen”

De Kievitwijk onderging in 20 jaar een totale make-over. Motor was de uitbreiding van het Centraal Station. Kantoren, hotels, een school, pleinen én het gebouw van DPG Media: onmiskenbare stadsvernieuwing. In een metropool is dat een werk van lange adem. Zodra het stiller en donkerder wordt, voelt de omgeving onveiliger aan. Daklozen zoeken een warme plek. Tot op de rode loper voor indoorpretpark Plopsa Station, of in de trappenhal van de parking. “We pakken de veiligheid en de hygiëne aan”, belooft de NMBS.