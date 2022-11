Betrapte chauffeur probeert naam van broer op te geven: politie houdt succesvolle controleactie

AntwerpenOp 9 november hield het verkeersondersteuningsteam Zuid, samen met de afdeling verkeer, enkele wijkteams en wijkagenten een controleactie met bijzondere aandacht voor (e-)fietsen, bromfietsen, (e-)steps en occasionele auto’s. Daarbij controleerden ze in totaal 172 voertuigen. Opvallend was een chauffeur die bij controle probeerde de naam van zijn broer op te geven om de politie te misleiden.

Er werden om te beginnen twee e-steps in beslag genomen omdat ze niet in orde waren met de regelgeving. Eén e-step werd opgedreven en haalde snelheden tot 95 kilometer per uur. Zeven bestuurders van steps kregen een boete omdat ze te jong waren en op het trottoir of in de verkeerde richting reden. Vier fietsers kregen een boete omdat ze een GSM gebruikten aan het stuur of in de verkeerde richting fietsten.

Een minderjarige met een bromfiets had niet de juiste boorddocumenten bij. De bromfiets bleek opgedreven te zijn tot maar liefst 100 kilometer per uur. De bestuurder had geen geldig rijbewijs, droeg geen beschermende kledij en kon zelfs geen verzekeringsattest tonen. De bromfiets werd in beslag genomen.

Eén motorbestuurder droeg geen beschermende kledij. Een andere bestuurder had geen rijbewijs of identiteitskaart bij. Hij probeerde in eerste instantie de naam van zijn broer aan te nemen, maar gaf later toe dat dit niet correct was. Hij kreeg een verkeersboete en een gerechtelijk proces-verbaal voor aanmatiging van naam.

Acht autobestuurders kregen een boete omdat ze hun gordel niet droegen en in sommige gevallen met hun GSM bezig waren. In één voertuig bleek vooraan een klein kindje te zitten dat de gordel niet correct droeg. De bestuurder reed met een voorlopig rijbewijs zonder begeleider, tweede spiegel of ‘L’ op zijn auto. De bestuurder kon geen keuringsbewijs tonen en het voertuig was evenmin verzekerd. Het werd in beslag genomen.

