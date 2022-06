Betoging ‘Free Sohaib’ uitgesteld; rechter buigt zich dinsdag over opsluiting

Sohaib Ahalit (25) zit al drie weken in isolatie in de gevangenis van de Begijnenstraat. Hij is opgesloten in een ‘beveiligingscel’. Dat is een cel waarin het meubilair en televisie zijn afgeschermd zodat de gevangene zich niet kan verwonden. Sohaib Ahalit werd daar opgesloten na een incident aan de Blikfabriek in Hoboken waarbij de politie een schot loste.