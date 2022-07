Bestuurster (21) zonder rijbewijs rijdt rond met onverzekerde wagen

Deurne/Antwerpen Tot twintig klachten per maand van fietsers: Drakenhof­laan en Borsbeekse­steen­weg krijgen in 2023 eindelijk nieuwe voet- en fietspaden

Lantis, bouwheer van de Oosterweelwerken, gaat het leven van de fietsers en voetgangers in Deurne-Zuid aangenamer maken. Zo krijgen de Drakenhoflaan en de Borsbeeksesteenweg in de loop van 2023 nieuwe fiets- en voetpaden. “Geen luxe, want er stroomden de jongste paar jaar tot twintig klachten per maand binnen”, zegt districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA).

