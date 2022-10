Bestuurder rijdt fietser aan: “Beiden waren onder invloed van alcohol”

ANTWERPEN Renovatie Middelheim­zie­ken­huis wint prijs voor circulari­teit: “Demonteer­baar­heid is grote sterkte van dit grootscha­lig project”

Het renovatieproject van het Middelheimziekenhuis is in de prijzen gevallen. Het is één van de laureaten van de architectuurwedstrijd van het Gentse bouw- en interieursalon Bis, die dit jaar volledig in het teken van circulariteit en duurzaamheid staat. De vernieuwing van het ziekenhuis charmeerde de jury omwille van de demonteerbaarheid. “Een zeer grote flexibiliteit voor de invulling van alle ruimtes én hun functies.”

