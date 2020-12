Bestuurder met levenslang rijverbod crasht na politieachtervolging

Donderdagvoormiddag pikte een ANPR-camera een nummerplaat op die geseind stond als gestolen. Een ploeg van het snelleresponsteam kreeg het voertuig in het vizier op de Antwerpse Ring en deed teken naar de bestuurder dat hij moest stoppen voor een controle. De man ging niet in op de bevelen en reed met hoge snelheid de Kennedytunnel in richting Linkeroever. Ter hoogte van de werken haalde hij snelheden boven de 170 kilometer per uur.

Zware verwondingen

Uiteindelijk probeerde de man het tankstation ter hoogte van Kruibeke op te rijden. Door zijn hoge snelheid en een platte band die hij in de loop van de achtervolging had opgelopen, raakte hij van de baan en kwam de wagen in de berm tegen een lantaarnpaal tot stilstand. De man liep hierbij zware verwondingen op, maar verkeerde niet in levensgevaar. Hij zal zich moeten verantwoorden bij de politierechter voor alle inbreuken.

De 22-jarige man uit Temse bleek niet alleen met een gestolen nummerplaat rond te rijden. Het voertuig waar hij in reed, was zwaar beschadigd en werd in beslag genomen op vermoeden van niet-verzekerd voeren. Bovendien was de jonge kerel reeds veroordeeld tot een levenslang rijverbod. Er wordt nog onderzocht of de man onder invloed was van verdovende middelen.