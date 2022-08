Bestuurder betrapt die al zeven jaar geen rijbewijs meer heeft, ook boete voor man die auto uitleende

De 10 favoriete eetadres­jes van 10 BV’s in Antwerpen: “Voor minder dan 8 euro bestel je hier een gerecht om duimen en vingers bij af te likken”

Op restaurant eten, doen we allemaal wel eens graag, maar ken je deze verborgen plekjes al? Elke week duiken we in de favoriete eetadresjes van enkele BV’s. Deze week aan de beurt: de stad Antwerpen. We zetten 10 restaurants op een rijtje waar je in de koekenstad met veel plezier een tafeltje reserveert tijdens dit verlengde weekend. “Deze plek is al jaren mijn favoriet in de Scheldestad en stelt écht nooit teleur.”

14:01