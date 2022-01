Bestuurder (33) betrapt na poging om aan controle te ontsnappen: dronken, geen rijbewijs én vrij onder voorwaarden

Antwerpen “Van hel naar hemel”: horecabaas Kasper Stuart opent bar & bistro Monroe in pand van The Dirty Rabbit

Het legendarische danscafé The Dirty Rabbit is voorgoed verleden tijd. Op dezelfde plek, op de Gentplaats in Antwerpen – tussen oud en Nieuw Zuid –, opent volgende week een nieuwe Antwerpse klassieker: Bar & Bistro Monroe. Zaakvoerder Kasper Stuart is daarmee niet aan zijn proefstuk toe: het is al zijn 25e zaak op 25 jaar tijd. “Sommigen zeggen dat het ‘volwassen worden’ is, maar dat zal me nooit lukken”, lacht Stuart.

21 januari