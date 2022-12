"Beste nieuwe Antwerpenaar, u bent bedankt": zo'n 3775 'studenten' krijgen inburgeringsattest in stadhuis

AntwerpenAbdullah (19), Parsa (19) en een honderdtal metgezellen werden gisteren in het stadhuis in de bloemetjes gezet met een volwaardige inburgeringsceremonie. Dit omdat ze met glans hun inburgeringsattest behaalden en zich nu dus ook Antwerpenaar mogen noemen. Voor velen is het nog maar het begin van een nieuw leven in de koekenstad: “Nederlands moeilijk? Ik sprak het al na een jaar!”

Geen mooiere locatie dan de trouwzaal in het stadhuis om de nieuwe Antwerpenaren te ontvangen. De 19-jarige Abdullah (19) is er zelfs een beetje door overweldigd. Voor de jonge Syriër was het lang niet vanzelfsprekend om hier vandaag met een inburgeringsattest buiten te wandelen: “Zeven jaar geleden ben ik met mijn familie uit Syrië gevlucht door de oorlog. We zijn in Turkije beland, waar ik uiteindelijk vijf jaar heb gewoond. Mijn vader is te voet naar België gekomen waarna ik hem gevolgd ben. Ik ben blij om nu in Antwerpen te wonen en naar school te gaan. De mensen zijn hier vriendelijk. Wanneer ik het volwassenonderwijs in wiskunde, Engels en Nederlands heb afgerond, wil ik graag naar de hogeschool gaan om een diploma in economie te behalen.”

Dit verhaal is geen uitzondering. Ook Parsa (19) moest voor het regime uit Iran vluchtten en belandde in Servië, waar hij drie jaar gescheiden leefde van zijn vader. De opluchting was dan ook groot toen het tweetal in België herenigd werd: “Ik zal de dag nooit vergeten dat ik hier toekwam”, vertelt een opgewekte jongeman. “Het was de dag van mijn zeventiende verjaardag, en ik kon meteen wat bijklussen in de elektrozaak van mijn vader. Het inburgeringstraject en Nederlands leren was niet zo moeilijk voor mij, ik heb tenslotte ook snel Servisch geleerd. Ik sprak Nederlands al na een jaar.”

Abdullah (19) vluchtte uit Syrië en wil in Antwerpen economie studeren op de hogeschool.

En dat verdient applaus, vindt burgemeester Bart De Wever (N-VA). Zijn speech tijdens de ceremonie liet doorschemeren dat er vanzelfsprekend plaats is voor nieuwkomers in Antwerpen, mits een succesvolle inburgering: “Beste nieuwe Antwerpenaar, u bent bedankt voor de inspanningen die u hebt geleverd om deel uit te maken van onze stad. Het is zo dat samenwonen met 175 nationaliteiten complex is, maar wij gaan er positief mee aan de slag.” Ook schepen voor Gelijke Kansen Karim Bachar (Vooruit) spreekt van een mooi begin voor nieuwkomers: “Deze Antwerpenaren zullen mee onze toekomst schrijven, zo’n attest is dan ook een lancering in een nieuw leven in onze stad.”

Parsa (19)

Antwerpenaar worden, je moet er wat voor over hebben. Op jaarbasis nemen zo’n 4.500 cursisten deel aan een inburgeringscursus. Deze kan in tijdspanne en intensiteit verschillen, afhankelijk van de persoon in kwestie. Deelnemers volgen Nederlandse taallessen, maatschappelijke oriëntatie en een activeringstraject met de VDAB. Vanaf 1 januari komt daar ook nog een participatietraject bij. De 8000 Oekraïense vluchtelingen in Antwerpen worden voor de cursus vrijgesteld, in de veronderstelling dat ze nog teruggaan naar hun moederland na afloop van de oorlog. De cursus is wel verplicht voor iedereen die van buiten de Europese Unie migreert.

Directeur van de afdeling Inburgering Hasan Boujedaim en directeur van Atlas Sandy Peeters.

Volgens Atlas, het centrum voor integratie en inburgering in Antwerpen, zijn arbeidsmigranten, gezinsherenigers en erkende vluchtelingen respectievelijk de grootste vragende partijen voor het traject: “Iemand die van de cursus afstudeert kent de stad, weet hoe hij zijn of haar kinderen moet inschrijven in het onderwijs, weet hoe die persoon werk moet zoeken, kan een eenvoudig gesprek in het Nederlands voeren en kent de normen en waarden van onze samenleving”, somt directeur van Atlas Sandy Peeters op. “Ook is het belangrijk dat ze een netwerk leren bouwen. Deze begint met de mede-cursisten, maar rijkt verder naar de buren en de wijk waar ze wonen.” Directeur van de afdeling Inburgering Hasan Boujedaim treedt bij: “Het is belangrijk dat ze zo snel mogelijk geactiveerd worden in hun stad en integreren in het lokaal weefsel.”

In totaal wordt er een jaarlijks budget van 19 miljoen euro uitgetrokken om de inburgering mogelijk te maken. Daarvan komt twee derde vanuit Vlaanderen, het resterende van de stad Antwerpen. Tot nu toe was de cursus gratis voor de deelnemers, een Vlaams decreet dat in 2023 ingaat, maakt het echter betalend.

Schepen voor Gelijke Kansen Karim Bachar (Vooruit).

