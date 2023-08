Beruchte discotheek Zillion herleeft in Breda: groot feest op Breepark

Hoe het knotsgekke kijkcijfer­ka­non ‘Spel zonder grenzen’ Antwerpen op stelten zette: “Te plat? Het was geweldige reclame voor de stad”

Wie in de jaren 70 goed wou lachen, keek op woensdag naar het populaire tv-programma ‘Spel zonder grenzen’: een waanzinnige strijd tussen teams uit verschillende landen. Dankzij het Rubensjaar haalde Antwerpen het volksfeest in augustus 1977 naar de Grote Markt. Een nostalgische terugblik met presentator Mike Verdrengh, toenmalig cultuurschepen Leona Detiège én met ploegkapitein André Joos, 84 jaar en nog even kwiek als toen. “Het blijft een van de mooiste herinneringen van mijn leven.” Want volgens hem hebben de criticasters ongelijk.