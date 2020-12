Bert Gabriëls steekt de draak met Cathy Berx, Bart De Wever en Tom Van Grieken in nieuwe eindejaarsconference

Antwerpen Oom van Ilias (12) doorverwe­zen naar correctio­ne­le rechtbank voor ontvoering

28 december Benyamine E. (26) is maandag door de raadkamer doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor de ontvoering van zijn 12-jarige neefje Ilias Chahdi. De jongen uit Mortsel verdween in september enkele dagen spoorloos. In eerste instantie dacht men dat hij gewoon van huis was weggelopen, maar enkele dagen later bleek dat hij met zijn oom was meegegaan. Samen wilden ze gaan kamperen.