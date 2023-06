Berchemse Lodewijk Van Berckenlaan krijgt buurtfietsenstalling

“Op elk podium een wereldtop­per”: technofes­ti­val Vaag Outdoor lost volledige line-up

Het rommelt in de Antwerpse festivalzomer maar Vaag Outdoor gaat wél nog gewoon door, hetzij op de Middenvijver op Linkeroever en niet langer op Spoor Oost in Borgerhout. Het festival lost nu de volledige line-up op drie verschillende podia met internationale toppers uit de house- en technowereld, in de geest van Club Vaag op het Eilandje.