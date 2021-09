Bendeleden die jacht maken op pedofielen riskeren celstraffen voor 21 brandbommen in auto: “Gelukkig zijn die niet op de afspraak geraakt”

Antwerpen ‘Hear Again, Work Again’ wil mensen met gehoorver­lies begeleiden naar oplossing én werk

11:23 Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) gaat tweehonderd volwassenen met ernstig gehoorverlies een jaar lang volgen om na te gaan hoe hun werk erdoor beïnvloed wordt en wat de impact van hoortoestellen of een cochleair implantaat is. Bedoeling van het wetenschappelijk project ‘Hear Again, Work Again’ is om mensen met gehoorverlies te begeleiden naar een hooroplossing en zo de kansen op werk te vergroten.