Bende van ‘Nadori’ opgerold voor invoer 1 ton cocaïne: rechterhand ‘De Burgemeester’ opgepakt maar kopstuk blijft buiten schot

Private uitbater Felies vzw bezorgt Borgerhout opvolger voor gesloten stedelijke crèche Merlijn: “Drie gemengde leefgroe­pen voor 40 baby’s en peuters”

Het vroegere stedelijke kinderdagverblijf Merlijn in hartje Borgerhout zal een wedergeboorte beleven in de zomer van 2024. Kinderopvang Felies vzw is gestart met de verbouwing van het pand in de Drossaardstraat. De stad trekt 870.000 euro uit voor de bouwwerken en de inrichting. De naam? Die volgt nog.