Ben (29) verzamelt voor het eerst in België volledig bioscoop- en streamingaanbod: “Cinemapp is ontstaan uit persoonlijke frustratie”

ANTWERPENOp welke streamingsdienst kan ik het volgende seizoen van mijn favoriete serie bekijken? In welke bioscopen kan ik de nieuwe blockbuster zien? In welk obscuur zaaltje kan ik die documentaire aanschouwen? Voor het eerst in ons land is al die informatie verzameld op één plek. Maak kennis met Cinemapp en bedenker Ben: “Het aanbod was zo groot en versnipperd over verschillende media, daarom heb ik dit platform gecreëerd.”

Films en series blijven één van de meest geconsumeerde vormen van entertainment en dat is in pandemietijden nog meer het geval dan voordien. Net op het moment wanneer er beslist werd de bioscoopzalen tóch nog open te laten, komt de Antwerpse IT-er en filmliefhebber Ben Goevaerts (29) met de doorstart van zijn cinemapp.com.

Sociaal platform

“Het virus heeft een stevige impact op de filmsector. De bioscopen waren maandenlang gesloten en nieuwe films werden uitgesteld, maar het publiek keek duidelijk meer film en series thuis, via streaming of fysieke dragers”, benadrukt Ben. “Vandaag zijn de zalen terug open en kan iedereen weer volop genieten van film op het grote scherm. Ook het thuisaanbod blijft stevig groeien. Het geknipte moment dus om de liefhebber hét platform aan te bieden waar alle mogelijke film- en serie-informatie verzameld is. Sterker nog, je kan er ook ontdekken wat je vrienden bekijken en wat ze nog willen zien, via sociale media-functies.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De harde kern van Cinemapp. © Cinemapp

Cinemapp verzamelt het aanbod van alle bioscopen en streamingdiensten in ons land onder één vlag. “Leer nieuwe films en series kennen, bekijk trailers en ontdek de bioscoopprogrammatie. Hou voor jezelf en voor je vrienden bij welke films je zag en graag wil zien. Ontdek voorkeurslijsten, koop rechtstreeks je bioscoopticket, klik door naar het streamingaanbod en raadpleeg alle film- en serie-informatie. Er is eindelijk een platform in ons land dat overzichtelijk en gemakkelijk alles over het beschikbare film- en serie-aanbod verzamelt.”

Frustratie

Ben richtte Cinemapp naar eigen zeggen op uit frustratie. “Het aanbod was zo groot en versnipperd over verschillende bioscoopwebsites en andere media. Niemand wist nog waar je naar wat kon kijken. Kijkers misten daardoor heel wat goede content en dat is jammer. Tot nu. Cinemapp is de eerste speler in België die al die informatie bundelt op één plek.”

LEES OOK: