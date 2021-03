Beloftevolle wielrenner die diploma vervalste voor topjob, komt er vanaf met 250 uur werkstraf

Futsal Rode Duivels Ahmed Sababti met Rode Duivels tegen Italië: “We hebben het onszelf moeilijk gemaakt”

5 maart Na de pijnlijke 4-3-nederlaag in Montenegro moeten de Rode Duivels Futsal zich dinsdag absoluut herpakken. Een gemakkelijke klus wordt het niet. In Italië wordt er best iets geraapt om nog kans te hebben op een ticket voor het EK 2022 in Nederland. Ahmed Sababti kan de tegenstander goed inschatten, vermits hij momenteel in de Serie A uitkomt.