‘Belleke Trek’ bij burgemeester is geen goed idee

ANTWERPEN Taxichauf­feur met verbod pikt toch klanten op

11:47 Het politiewijkteam van de Brederodewijk kreeg tijdens hun patrouille een melding via een slimme ANPR-camera dat er een taxibestuurder aan het werk was die een taxiverbod had opgelegd gekregen. De man werd gezien in de Pelikaanstraat terwijl hij klanten oppikte aan het Centraal Station. De man bleek inderdaad belast met een taxiverbod. In opdracht van de magistraat werd zijn wagen in beslag genomen om nieuwe inbreuken te vermijden.