Belgische rechtbank straft Iraanse spion met 20 jaar cel voor mislukte aanslag

Een Iraanse diplomaat/spion Assadolah A. is door de Antwerpse strafrechter veroordeeld tot 20 jaar celstraf. Hij was het brein achter een verijdelde terreuraanslag in Frankrijk in 2018 op een massacongres van de Iraanse verzetsbeweging MEK. Assadolah A. beriep zich op zijn diplomatieke immuniteit, maar die veegde de rechtbank van tafel. Een Belgisch-Iraans koppel uit Antwerpen dat de aanslag moest uitvoeren, krijgt een celstraf van 15 en 18 jaar. De veroordeling werd door de Iraanse opposanten op luid applaus onthaald.

De uitspraak van het proces verliep onder hoge beveiliging. De Antwerpse politie had zelfs de fameuze ‘Bearcat’-pantserwagen geparkeerd op de Bolivarplaats voor het Antwerpse justitiepaleis. Zwaar bewapende agenten controleerden de bezoekers al op de trappen. Aan de inkom moest iedereen nog eens langs een explosievenhond en langs de metaaldetectie passeren.

Volledig scherm De uitspraak in het terreurproces verliep vanmorgen onder verhoogde beveiliging van de Antwerpse politie. Met de Bearcat-pantserwagen op de Bolivarplaats. © BELGA

Op het terreurproces stonden vier beklaagden terecht voor poging tot terroristische moord en deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Amir S. en zijn vrouw Nasimeh N., een Belgisch koppel van Iraanse origine uit het Antwerpse district Wilrijk, werden op 30 juni 2018 tegengehouden in Sint-Pieters-Woluwe met 500 gram springstof en een ontstekingsmechanisme in hun auto.

Volledig scherm Een ontmijner doorzoekt de auto van het Wilrijks koppel na de arrestatie in Sint-Pieters-Woluwe. Op de bijeenkomst in Villepinte waren 25.000 aanwezigen. Een van de eregasten was Rudy Giuliani, de advocaat van Donald Trump. Hij staat naast Maryam Rajavi, de leidster van de Iraanse verzetsbeweging MEK. © VTM NIEUWS - YouTube - Reuters

De twee dertigers zouden later die dag een aanslag hebben willen plegen op een congres van de Iraanse verzetsbeweging MEK in Villepinte, nabij Parijs. Er werden daar 25.000 aanwezigen verwacht, onder wie de toenmalige Amerikaanse Nationaal Veiligheidsadviseur John Bolton, de Frans-Colombiaanse politica Ingrid Betancourt, de Canadese oud-premier Stephen Harper, de Amerikaanse ex-presidentskandidaat Newt Gingrich en Rudy Giuliani, de ex-burgemeester van New York en huidig advocaat van oud-president Donald Trump.

Ministerie als terreurorganisatie

Het koppel werkte al enkele jaren voor Assadollah A., een diplomaat op de Iraanse ambassade in Wenen. Hij zou ook deel uitmaken van het Iraanse ministerie voor Inlichtingen en Veiligheid, dat oppositiegroepen in binnen- en buitenland in het oog houdt en bestrijdt en dat door de federale procureur als terroristische organisatie bestempeld wordt.

De rechtbank wil zo ver niet gaan. Er zijn onvoldoende bewijzen dat het Iraanse Ministerie voor Inlichtingen en Veiligheid achter verschillende moordaanslagen in Europa zit.

Volledig scherm De bom zoals die door het Belgisch-Iraanse koppel in hun autokoffer werd gevonden. Het omcirkelde onderdeel is de antenne. © rv

Assadollah A. runde vanuit de ambassade in Wenen een netwerk van informanten. Het koppel uit Wilrijk moest informatie inwinnen over de Belgische tak van de MEK en aan hem doorspelen. Assadollah A. zou hen later ook gevraagd hebben om de aanslag te plegen. Hij zou hen de explosieven enkele dagen voordien in Luxemburg overhandigd hebben. Volgens de federale procureur had hij de bom in zijn diplomatieke koffer overgevlogen vanuit Teheran.

De Speciale Eenheden onderschepten het Belgisch-Iraanse koppel en vroeg aan de ontmijningsdienst DOVO om het explosief te ontmantelen. Dat lukte niet helemaal. De springstof ontplote en bracht ernstige schade toe aan de ontmijningsrobot van DOVO. Eén agent van de Speciale Eenheden werd gewond door de drukgolf die de ontploffing veroorzaakte.

Volledig scherm Ook aanwezig op de massabijeenkomst: John Bolton, toenmalig Amerikaans Nationaal Veiligheidsadviseur. Hij staat gekend als een havik inzake het Iraanse ayatollah-regime. © Screenshot YouTube

Geen immuniteit

Voor Assadollah A. werd twintig jaar cel gevorderd. Voor uitvoerders Amir S. en zijn vrouw Nasimeh N. werd achttien jaar cel geëist. Mehrdad A., die geïnfiltreerd was in de oppositiebeweging MEK en op de conferentie aanwezig was, hoorde vijftien jaar cel tegen zich vorderen. Volgens de procureur was Merhdad A. de “ogen en oren” van geheim agent Assadollah A. op de conferentie. .

Het Belgisch-Iraanse koppel legde tot op zekere hoogte bekentenissen af. Het zou volgens hen om een afschrikactie gaan, niet om een moordaanslag. Het explosief zou een luide knal, zoals bij vuurwerk, veroorzaken.

De rechtbank gaf Amir S. een celstraf van 15 jaar. Zijn echtgenote Nasimeh N. wordt zwaarder gestraft omdat zij meer informatie uitwisselde met de Iraanse spionnen en omdat zij haar man voortdurend aanspoorde wanneer hij twijfelde aan de terreurplannen.

“Ogen en oren”, Merhdad A. wordt veroordeeld tot een celstraf van 17 jaar.

Voor Assadollah A. sprak de rechtbank 20 jaar celstraf uit. De man heeft nooit enige verklaring afgelegd tijdens het onderzoek. Hij ontkende simpelweg de feiten. Zijn advocaat beriep zich op de diplomatieke onschendbaarheid en immuniteit.

Volgens de rechtbank is er geen sprake van immuniteit voor een diplomaat die strafbare, criminele feiten wil plegen in het buitenland.

Belgische nationaliteit afgenomen

Voor het koppel uit Wilrijk en de derde verdachte Merhdad A. geeft de rechtbank een extra straf. Hun Belgische nationaliteit die zij hier kregen als vermeend politiek vluchteling, wordt door de Antwerpse rechtbank ingetrokken. “Zij hebben misbruik gepleegd van de gastvrijheid van ons land”, zegt de rechtbank.

De veroordeelden worden door het verlies van de Belgische nationaliteit niet automatisch teruggestuurd naar Iran. Europese landen wijzen geen veroordeelden uit naar landen waar de mensenrechten niet worden gerespecteerd.