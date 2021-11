Bekendste cafébazin van Antwerpen ligt in ziekenhuis met corona: “Heb mijn kleinkinderen moeten beloven dat ik erdoor zou komen”

Antwerpen Daar is het sluitings­uur weer: "Iedereen gaat weer gewoon thuis verderfees­ten”

Op 1 oktober dachten we dat we er vanaf waren, maar nee hoor: daar is het sluitingsuur weer. Sinds gisteren, zaterdag 27 november, net geen twee maanden nadat ‘het Rijk der Vrijheid’ werd afgekondigd, wordt iedereen weer om 23 uur naar buiten gejaagd in restaurants en cafés. “Dit is weer exact hetzelfde scenario als in de zomer: iedereen gaat nu ergens thuis feesten”, klinkt het bij de cafés.

