Bekende strafpleiter Pol Vandemeulebroucke ook in beroep veroordeeld: één jaar celstraf voor lidmaatschap van criminele organisatie

AntwerpenDe Antwerpse strafpleiter Pol Vandemeulebroucke is ook door het hof van beroep schuldig bevonden aan lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij was als advocaat tussenbeide gekomen in een geschil tussen twee drugsbendes. Met die inmenging ging hij zijn boekje als advocaat te buiten, vindt het hof van beroep. Hij krijgt één jaar celstraf en een boete van 12.000 euro.

De 57-jarige Vandemeulebroucke was medeverdachte in een drugsdossier rond de Albanese crimineel Uka Gashi (53). De mannen voerden ladingen cocaïne via de Antwerpse haven. In afgeluisterde telefoongesprekken hoorden de speurders hoe Gashi op een dag contact zocht met Pol Vandemeulebroucke. De Gashi-bende bleek in paniek want een familielid werd gegijzeld en zou vermoord worden als er geen opheldering kwam over een verloren gegane lading cocaïne.

Uka Gashi vermoedde dat de dreigementen kwamen van een cliënt van Pol Vandemeulebroucke. De strafpleiter liet via een journalist natrekken of de lading in beslag was genomen. Het Antwerpse parket bevestigde dat en een dag later stond het nieuws over de inbeslaggenomen cocaïne in de krant. De advocaat was van mening dat hij met die interventie het leven had gered van de gegijzelde. Hij vroeg Gashi langs te komen en een “dikke enveloppe” mee te brengen.

Veroordeeld tot 12 maanden in beroep

Volgens de Antwerpse procureur was de inmenging van Vandemeulebroucke niet te verenigen met zijn rol als advocaat. Hij werd beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie. Dat leverde hem in eerste aanleg een veroordeling op tot 18 maanden celstraf. Het Antwerpse hof van beroep bevestigt vandaag die visie. De contacten tussen Pol Vandemeulebroucke en de Albanese crimineel Uka Gashi, die inmiddels overleden is, kaderen niet in een normale ‘advocaat-cliënt-relatie.’ Het hof straft hem daarvoor met één jaar cel en een boete van 12.000 euro. Vandemeulebroucke kan wel nog in beroep gaan bij het hof van Cassatie.

Vandaag raakte ook bekend dat verschillende cliënten afstand hebben genomen van Vandemeulebroucke. Zij hebben bij de Antwerpse stafhouder van de Orde van Advocaten een klacht ingediend omdat zij geld terugeisen of nog tegoed hebben van Pol Vandemeulebroucke. Hijzelf ontkent ook maar één eurocent op zijn rekeningen te hebben die niet van hem is.