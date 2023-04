Bekende strafpleiter maakt comeback aan Antwerpse balie

“Beseft u dat als er iemand thuis was geweest, die sowieso geraakt zou zijn?”: beklaagde schietpar­tij in Merksem riskeert 4 jaar cel

In de zomer van 2022 werd de woning van de broers F. aan de Rietschoorvelden in Merksem beschoten met een machinegeweer. Ivanildo J. (20) was de chauffeur die de twee minderjarige daders bracht naar de plaats van de misdaad. “Maar ik wist niet wat er te gebeuren stond,” zo vertelde hij de politie. Later bekende hij dat die verklaring een leugen was en vertelde hij dat hij verleid was door het geld dat hem werd aangeboden. Op de vraag of hij geen ander plan had om zijn rekeningen te betalen, antwoordde de jongeman simpelweg ‘Tja...’.