Bekende kooivechter en bodybuilder opgepakt als handlangers van ‘Dikke Nordin’: “Ik ken Nordin enkel vanuit de krant”

Drie verdachten werden vrijgelaten onder voorwaarden. Zo is er Dennis H. uit Hoboken die tot vorig jaar nog actief was als dokwerker. Daarna startte hij een eigen zaak op en nam hij afscheid van de haven.

Ook kooivechter Tommy ‘Unbreakable’ Depret werd vrijgelaten onder voorwaarden. Hij is een ‘levende legende’ onder de havenarbeiders. Depret legde in Antwerpen mee de basis voor gevechtssporten en was jarenlang actief in diverse competities. Vijf jaar geleden nam hij in de Lotto Arena afscheid als professioneel vechter. Hij bleef wel actief als trainer in diverse sportscholen.