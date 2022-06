Bekende Kempense meubelfabrikant opent pop-up in hartje Antwerpen

Antwerpen/MalleHopland is opnieuw een hippe brandstore rijker. Vrijdag 17 juni opent de eerste fysieke winkel met de populairste producten van de bekende Mintjens Meubels en Maatkasten uit Westmalle de deuren. De meubelgigant zet zo in op duurzaamheid op de lokale markt: “Via de korte keten vertaalt de klant dus minder voor even kwaliteitsvolle meubelen.”

Made in Westmalle, verkocht in Antwerpen. Met een eerste fysieke winkel in haar ruim zestigjarige geschiedenis wil Mintjens een nieuw pad inslaan om dichter bij de consument te staan: “We merkten dat het voor de klanten soms een issue was om naar onze toonzaal in Malle te komen”, zegt marketingverantwoordelijke Valentine Lietart. “Op Hopland hebben we met een pand tussen de Polestar en Miele Experience Store de ideale locatie gevonden om ons doelpubliek te bereiken. Met vanzelfsprekend meer passage dan in Westmalle.”

Experts

Wat mag de klant verwachten van een bezoek aan de Mintjens brandstore? Een selectie van de populairste producten in de catalogus: “Hier staan onder andere maatkasten, tafels, bureaus en bankjes. Allemaal lokaal geproduceerd in onze fabriek in Westmalle, wat de tussenpersoon wegneemt. Dat vertaalt zich in een lagere kostprijs voor de klant. Onze sales experten zijn steeds aanwezig om de noden van de klant zo goed mogelijk te beantwoorden en te personaliseren. Bij twijfels staan zij ook doorgaans paraat om vragen te beantwoorden.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De opbouw van de eerste fysieke winkel van Mintjens op Hopland is volop bezig. © Tessa Kraan

Sinds maart vorig jaar verkoopt Mintjens Meubelfabrieken als eerste van het land rechtstreeks uit fabriek aan particulieren, interieurarchitecten en projectontwikkelaars. “In onze toonzalen kunnen we onze meubelen presenteren hoe we dat zelf willen, met eigen accenten. Daar hadden we in de meubelwinkels niets over te zeggen. Onze jonge, frisse, hedendaagse ontwerpen komen daar niet altijd tot hun recht, als ze daar nog staan tussen oudere modellen die nog verkocht moeten worden. Soms ontstaat er daarnaast miscommunicatie over bestellingen van klanten via de meubelwinkels. Als dat dan het foute product is, wie denk je dat daar voor moet opdraaien? Door een directe lijn kunnen we dat voorkomen”, zei CEO Carl Mintjens daar eerder over.

Mintjens Brandstore opent vrijdag 17 juni op Hopland 12 en is open van maandag tot zaterdag van 10 tot 18 uur.

Volledig scherm De opbouw van de eerste fysieke winkel van Mintjens op Hopland is volop bezig. © Tessa Kraan

Volledig scherm Multidressing op maat voor slaapkamer. © Mintjens Meubelen en Maatkasten

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.