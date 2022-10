Bejaarde vrouw (86) dood teruggevonden in tuin in Zoersel: “Magda werd met geweld om het leven gebracht”

Borsbeek/Antwerpen ‘Burgers voor Borsbeek’ haalt slag thuis in fusiever­haal, burgemees­ter is kritisch: “Niet de juiste manier om hiermee om te gaan”

Vijf maanden nadat de eerste flyer in de brievenbus werd gestoken, haalt ‘Burgers voor Borsbeek’ nu haar slag thuis. De burgerbeweging verzamelde 2.400 handtekeningen en dat is genoeg om een volksreferendum over de fusie met Antwerpen aan te vragen bij het gemeentebestuur. “Niet de juiste manier, want de fusie is geen ja/nee-verhaal”, reageert burgemeester Dis Van Berckelaer, die daarbij nog een opmerkelijke uitspraak over zijn carrière doet.

