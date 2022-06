Beerschot neemt afscheid van legendarische materiaalman Joske (89): “Doe Rik Coppens de groeten”

Het Olympisch Stadion op het Kiel. Daar moest wie Jos ‘Joske’ Van Hout een laatste eer wilde betuigen zaterdagavond zijn. En het moet gezegd, het afscheid van de legendarische materiaalman greep naar de keel. De paar honderd supporters, die plaats had genomen op tribune 4, liet een oorverdovend applaus los wanneer Joskes urne in het stadion werd binnengebracht. Helemaal in de nok ontrolden fans een spandoek. “A champion is remembered. A legend is never forgotten. Rust zacht, Joske.” Het handengeklap mondde uit in gejoel. “Joske, Joske, Joske…”