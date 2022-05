Beerschot in rouw na overlijden Jos Van Hout (89): de materiaalman die een clubicoon werd

AntwerpenVoetbalclub Beerschot is in rouw. Vanochtend is Beerschots iconische eremateriaalman Jos Van Hout op 89-jarige leeftijd overleden. De altijd goedlachse Van Hout, die een eeuwigheid materiaalman was van de eerste ploeg, lag al een tijdje in het ziekenhuis. Bij de Kielse supporters was Van Hout immens populair.

Op sportief vlak was 2022 al een rampjaar voor Beerschot en na de degradatie naar 1B krijgt de paars-witte familie nu ook nog eens een opdoffer te verwerken op menselijk vlak. Met Jos Van Hout verloor Beerschot immers een clubman pur sang. ‘Joske’ had paars bloed door de aderen lopen en was zowat de verpersoonlijking van alles waar de Beerschotfan voor staat. Niet alleen kon Van Hout het goed uitleggen, hij kon ook de problemen die er op het Kiel al eens waren met een vleugje humor perfect relativeren.

Daar bovenop was Jos Van Hout een erg hartelijk persoon. Dat mocht ondergetekende als Beerschotwatcher voor deze krant door de jaren heen zelf ervaren. Joske was altijd in voor een praatje. Soms zei hij dan wel eens iets dat niet honderd procent in de kraam van het bestuur paste – Jos had nu eenmaal het hart op de tong en liet zich niet censureren – maar finaal had hij wel altijd het beste voor met zijn club.

Vriend van Rik Coppens

“Jos was eerst supporter en rolde in de loop van de jaren ’80 in de rol van materiaalman”, vertelt Danny Geerts, gewezen journalist en ‘Beerschothistoricus’. “De uren die hij op de club spendeerde zijn niet te tellen. Al dat werk deed hij – tot hij enkele jaren geleden op rust ging - trouwens op vrijwillige basis. De spelers zagen dat Jos altijd voor hen klaar stond en droegen hem op handen. Het onderlinge contact was doorgaans heel warm. En ik weet dat iemand als Ivan Leko hem uit erkentelijkheid af en toe al eens een briefje van vijftig euro toeschoof. Dat was dan weer iets wat Jos op zijn beurt apprecieerde.”

Mettertijd kreeg de in Brasschaat wonende Van Hout zelfs een iconische status bij de supporters. Of kent u veel materiaalmannen waarvoor de fans ooit een reusachtige tifo-actie op poten zette? Bij Beerschot gebeurde dat begin 2018 dus wel: ‘Jos Van Hout, van staal, van diamant, maar vooral van goud’ stond er toen te lezen op enkele levensgrote spandoeken. “Rik Coppens (de allereerste Gouden Schoen ooit, red.) was Jos’ grote idool en later werden de twee ook vrienden. Na het overlijden van Coppens werd Jos eigenlijk hét icoon van de club”, gaat Danny Geerts verder.

Bekend tot in Oostenrijk

“Zijn onvoorwaardelijke clubliefde en zijn extraverte houding maakten Jos enorm graag gezien”, legt Geerts uit. “Jos genoot ook wel van de aandacht. Hij mocht zich de bekendste materiaalman van het land noemen. Zelfs buiten de landsgrenzen genoot hij enige faam, want Jos vertelde me dat hij op reis ooit door een Oostenrijker werd aangesproken en herkend. Verder is het zo dat de supporters nooit zijn vergeten dat Jos ook in slechte tijden altijd aan boord is gebleven. Na het faillissement in 2013 en de doorstart in eerste provinciale was het Jos zijn droom om Beerschot ooit nog eens aan het werk te zien in eerste klasse. Gelukkig heeft hij dat nog mogen meemaken. Hoe dan ook: Jos zal straks erg hard gemist worden.”

