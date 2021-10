Beelden tonen zwaargewonde vrouw bij incident op bus

Antwerpen Dokwerk­ster Fatima (34) maakte ook voor programma ‘De Sterkste Handen’ haar handen al vuil: “Zet me alsje­blieft nooit achter een bureau”

Vanavond is ze als één van de vier vrouwelijke kandidaten in ‘De Sterkste Handen’ te zien op VTM, maar Fatima Ellouzati (34) verdiende eerder al haar strepen als vrouw in een mannenbastion. Als dokwerkster staat ze ‘s nachts aan een haventerminal waar ze één van de weinige vrouwelijke werkneemsters is: “Mijn vriendinnen verklaarden me gek: ‘Zou je dat wel doen?”

