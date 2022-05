Beboete man gooit met stenen naar politiekantoor

Antwerpen Vierdaags bloemenfes­tijn in de Antwerpse Handels­beurs met verjaar­dags­con­cert François Glorieux

Bloemliefhebbers nemen hun agenda best boven: Van 3 tot 6 juni organiseert de Koninklijke Unie voor floristen van België (KUFB) een uniek bloemenevenement in de betoverende Handelsbeurs in Antwerpen. Deze editie van Féerie Florale staat in het teken van het 150-jarig bestaan van de vernieuwde Handelsbeurs en het 10-jarig bestaan van Fleurs des Dames in Antwerpen.

27 mei