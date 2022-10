Beauty in een cocon: nieuw concept opent in Hopland

Antwerpen “Energie­fac­tuur voor gezin zou hoogstens 190 euro mogen zijn”: PVDA trekt in colère door Antwerpse straten

“Blokkeer de energieprijzen zoals in Frankrijk, want daar betalen ze driemaal minder dan in België.” Dat is de boodschap van PVDA. Zeshonderd mandatarissen en militanten van de partij trokken vrijdag naar het hoofdkwartier van Engie even verderop. “Voor een gezin zou de gemiddelde gas- en elektriciteitsfactuur nooit meer dan 190 euro mogen bedragen”, zegt algemeen secretaris Peter Mertens.

21 oktober