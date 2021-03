Basketter die 30 kilo cocaïne België zou hebben binnengesmokkeld riskeert 6 jaar cel: “De verdedigingsrechten van mijn cliënt zijn flagrant geschonden”

Antwerpen Rederij CMB herwerkt vergun­nings­aan­vraag voor Maritieme Campus na stikstofar­rest: “Maar invulling project wijzigt op zich niet”

17:55 Rederij CMB trekt de vergunningsaanvraag voor de Maritieme Campus Antwerpen (MCA) op de voormalige BP-site tijdelijk in. Uitstel is echter geen afstel. “Na het stikstofarrest in februari willen we alle elementen in ons project goed bekijken, al denken we niet dat er voor ons een probleem is”, zegt Bart Huybrechts, algemeen directeur van MCA. “We gaan dus een nieuwe vergunningsvraag indienen.”