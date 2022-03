Basisschool K’do na maanden nog steeds op zoek naar deftige speelplaats voor 240 kinderen: “Een stukje straat is echt geen oplossing”

AntwerpenNegen maanden na de ineenstorting van het schoolgebouw Kuub op het Nieuw Zuid zit basisschool K’do nog steeds in zak en as. Behalve een nieuw schoolgebouw zoekt ze nu ook een nieuwe speelplaats. De school in de Schilderstraat doet hiervoor beroep op het grasperkje achter het KMSKA, maar die samenwerking blijkt voor wrijvingen te zorgen: “Speeltijd bestaat momenteel uit het sensibiliseren van de weggebruikers en de blauwe lijn bellen voor foutparkeerders voordat leerlingen kunnen spelen op een betonnen en afgesloten stukje straat.”

Na de instorting van het innovatieve schoolgebouw KUUB eind juni 2021 kwam GO! muzische basisschool K’do in één klap zonder gebouw en speelplaats te zitten. In januari 2022 vernam de school dat zij de komende jaren kunnen verblijven in het huidige pand in de Schildersstraat. De nieuwe toegewezen speelzone in de tuin van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) blijkt nu echter niet gereed voor gebruik. Enkel de beperkte betonnen speelplaats zone op de openbare weg bleef over als speelruimte.

Wegzakken in modder

Na onderhandelingen stemde het KMSKA in om een zone van de omliggende museumtuin toe te wijzen aan de school voor de volledige duur van het verblijf van K’do in de Schildersstraat. Na de eerste speelsessie op deze locatie werd duidelijk dat deze zone niet gebruiksklaar was, kinderen zakten weg in de modder en konden niet veilig spelen.

De school was opnieuw aangewezen op een stukje speelstraat op de openbare weg dat reeds bij aanvang van het schooljaar voor K’do was voorbehouden. “Maar dit is echt geen oplossing”, zegt directeur van de school Sharon Kleynnaert. “Speeltijd op K’do is momenteel het sensibiliseren van de weggebruikers en de blauwe lijn bellen voor foutparkeerders voordat leerlingen kunnen spelen op een betonnen en afgesloten stukje straat. Het welbevinden van onze leerlingen en leerkrachten lijdt hier enorm onder.”

Volledig scherm De 240 leerlingen van basisschool K'do zouden in september 2021 intrekken in het gloednieuwe schoolgebouw KUUB op het Nieuw-Zuid. Eind juni 2021 stortte deze echter in. K'do was opnieuw aangewezen om in hun oude gebouw in de Schilderstraat te verblijven, al voldoet de infrastructuur niet. © Joel Hoylaerts / Photo News

Volgens Kleynnaert verloopt de communicatie met het KMSKA zeer moeizaam en worden overlegmomenten worden steeds uitgesteld: “En tot grote ontzetting ligt de dienst Onroerend Erfgoed nu ook dwars over de uitwerking van de speelzone, zo is het gebruik van speeltuigen en een duurzame ondergrond niet toegelaten. Daarnaast verkiest men dat dat de school de komende jaren blijft spelen op de betonnen speelstraat boven het voorzien van een speelzone voor 240 leerlingen.”

Bij het KSMKA begrijpen ze het ongeduld van de school, maar vinden ze de verwijten ongelukkig geformuleerd. “Het KMSKA is al die jaren bereid geweest een gedeelte van de tuin tijdelijk ter beschikking te stellen voor K’do”, reageert voorzitter Luk Lemmens. “We vonden dit onze maatschappelijke taak. Momenteel zijn er gesprekken lopende met Onroerend Erfgoed en de stad Antwerpen om tot een goede oplossing te komen, ook voor de komende jaren. Ik roep iedereen op om de rust te bewaren in deze zaak. De partijen zitten samen om tot een duurzame, weliswaar tijdelijke, oplossing te komen.”

