Bart De Wever wordt 50: “Ik wilde mijn verjaardag vieren met iedereen die in mijn leven iets heeft betekend, maar het zal in stilte passeren”

AntwerpenBart De Wever was dit jaar de burgemeester van een stad die driemaal leegliep. Met voor het eerst sinds de oorlog een avondklok, een wegkwijnende horeca en lockdownfeestjes. Net voor zijn 50ste verjaardag praat De Wever onversneden over het Antwerpse en Belgische annus horribilis. “Een avondklok is voor de politie reuzegemakkelijk. Tegelijkertijd betekent het huisarrest. Dat is niet min.” Een aflevering van onze Antwerpse 20 van 2020 gemist? Lees ze hier .

“Mijn depressie is weer wat uitgediept”, schertst hij na de foto’s op de Grote Markt. “Ze speelden ‘All I Want For Christmas Is You’. Maar ‘You’ mag niet langskomen met Kerstmis, of ik moet een GAS-boete geven. De stad ziet eruit als een mooi uitgedoste feestzaal met muziek. Het is alsof ik 50 word en een groot feest geef. De DJ is er, de deuren openen, maar er komt niemand.”

U wordt op 21 december ook 50…

“En ik wilde dat nu eens vieren met iedereen die in mijn leven iets heeft betekend. Sinds mijn 30ste heb ik geen verjaardag meer gevierd. Maar het zal in stilte passeren. Met mijn vrouw en onze vier kinderen. Op zich is dat niet erg. Hoewel, een verloren jaar is niet niks in een mensenleven. Mijn moeder wordt 82 op oudejaarsdag. Wat kun je nog inhalen op die leeftijd? Mentaal is ze niet meer 100 procent. Als ik haar bezoek in het woonzorgcentrum, vraagt ze wel tien keer hoe lang dit allemaal nog gaat duren. Het kruis dat ik moet dragen, valt dan nog mee. We zijn met zes in huis. Maar in deze stad woont meer dan 40 procent van de gezinnen alleen.”

Quote Ik probeer al jaren om iedereen ervan te doordrin­gen dat je de georgani­seer­de misdaad bij de wortels moet aanpakken. Want uit die riool blijft vuiligheid pruttelen. Met Nachtwacht zetten we er de Kärcher op Bart De Wever

In april hoopte u op bevrijdingsfeesten in de zomer, maar vreesde u toch dat 2020 voor Antwerpen een zwart gat zou worden.

“Helaas. Geen Sinksenfoor, geen Winter in Antwerpen, geen 10 Miles. De onderwijskansen van jongeren zijn gehypothekeerd, het sociaal weefsel wordt ontrafeld. Met Kerstmis komen families samen, oudjaar is voor jonge mensen een uitlaatklep. Dat valt weg. Je start het nieuwe jaar zonder klaar perspectief. Dokters zeggen dat je per maand coma een jaar moet revalideren. Gaat dat ook niet op voor onze samenleving? Dan begin je op economisch vlak rekening te houden met een verloren decennium. Amai, ik ben weer optimistisch bezig.”