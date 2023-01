Bart De Wever wil Nationale Veiligheidsraad: “Stuur desnoods het leger om Antwerpse haven te bewaken”

AntwerpenAntwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) kan de dag na de dodelijke aanslag in Merksem zijn woede niet verbergen. “Er loopt een rechtstreekse lijn tussen de uithaling van coke en de dood van het meisje in Merksem. Schraap nu al het mogelijke volk bij elkaar om de Antwerpse haven te bewaken. Daar komt 99 procent van alle cocaïne aan land. Doe iets.”

Het waren profetische woorden van De Wever in een interview met onze krant op oudejaarsdag. “De wereld zal stilstaan de dag dat er een ‘vergisdode’ in Antwerpen valt. Dan zullen jullie vragen dat er koppen rollen.” Met het drama van maandagavond in Merksem lijkt zijn geduld nu echt op. Net als na de terreuraanslagen van zeven jaar geleden is het volgens De Wever de hoogste tijd dat de regering de Nationale Veiligheidsraad bijeenroept. Vlaams Belang wil dat trouwens ook en stelde nog nadrukkelijker de inzet van het leger voorop.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) gaat er niet in mee. “Binnen onze veiligheidsstrategie is de strijd tegen de georganiseerde misdaad al een topprioriteit”, zo zei hij op Radio 1. “Reden temeer om de Nationale Veiligheidsraad wél samen te roepen”, zo laat De Wever verstaan. “Onder de vlag van zo’n gezamenlijk orgaan kan een vakminister als Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken, CD&V) of Vincent Van Quickenborne (Justitie, Open Vld) wél bepaalde beslissingen doorduwen.”

KIJK. Ook volgens onze terreurexpert Faroek Özgünes is het geen lokaal probleem, maar neemt het drugsgeweld in het hele land toe: “Ik zou de Nationale Veiligheidsraad samenroepen”

“Goede wil”

De Wever nodigt Verlinden en Van Quickenborne uit voor overleg, een dezer dagen. Hij ziet hoe ze sinds de voorbije zomer meer persoonlijk betrokken zijn geraakt bij de strijd tegen de drugssyndicaten. “Iemand als Verlinden is 100 procent van goede wil”, zo zei hij bij VTM. “Maar nu moeten we in de eerste plaats de lekken dichten in de Antwerpse haven. En verhoog de capaciteit van de gerechtelijke diensten. De Antwerpse federale gerechtelijke politie is al jaren zwaar onderbemand.”

KIJK. Het schietincident kadert allicht binnen het drugsmilieu. Dat heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) gisteren gezegd in VTM NIEUWS. Hij vreest bovendien nog meer geweld

