Bart De Wever verdedigt zich in Antwerpse gemeenteraad: “Als blijkt dat El Kaouakibi ons effectief heeft opgelicht, dan zijn we het slachtoffer, niet de dader”

Het hing al even in de lucht, maar nu is het ook officieel: de stad Antwerpen stopt de samenwerking met Let’s Go Urban, de dansvereniging van Sihame El Kaouakibi. Het vertrouwen tussen LGU en de stad Antwerpen is dan ook volledig verdwenen, nadat een audit een dikke week geleden brandhout maakte van de financiële gang van zaken bij de vzw. Tot een half miljoen euro subsidiegeld - tot 350.000 euro voor het Urban Center en zo’n 120.000 euro aan werkingssubsidies - zou mogelijk voor andere doeleinden gebruikt zijn.

Woelige gemeenteraad

De Wever leek allerminst uit zijn lood geslagen te zijn en probeerde elke vraag te weerleggen. Over de brief van El Kaouakibi aan de burgemeester? “De waarheid is: ik heb niéts met die brief gedaan. Die is op de hoop gelegd.” Over de slechte controle? “Ik ga hier niet beweren dat het een goed dossier was, het was een slecht bouwdossier. Maar alle investeringen werden voorgelegd aan de gemeenteraad en gebeurden niet onder de radar.” Met andere woorden: De Wever sluit opnieuw de rangen en slaat geen mea culpa. Meer nog. “Als blijkt dat El Kaouakibi ons effectief heeft opgelicht, dan zijn we het slachtoffer, niet de dader.”