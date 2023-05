Bart De Wever schrijft boek over Antwerpen: “Mijn stad heeft een enorm mooi verhaal te vertellen”

Depeche Mode loopt verloren in Antwerpen voor optreden Sportpa­leis: “We spelen in een bandje, je hebt misschien al van ons gehoord”

Lifestyle- en stadsgids Carolien Krijnen botste het afgelopen weekend op Depeche Mode-frontman Dave Gahan (61) en de rest van de band in Antwerpen. De newwave-legende stond zaterdagavond in het Sportpaleis maar kon de dag voordien de weg niet meer terugvinden naar het luxehotel Botanic Sanctuary. Stadsgids Carolien kent Antwerpen als haar broekzak en wees de Britse wereldsterren de juiste kant op. “Ze vertelden laconiek dat ze de volgende dag in het Sportpaleis zouden staan.”