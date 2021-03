Bart De Wever: “Populairste zendmast voor Sky-telefoons staat in wijken waar granaten ontploffen”

Op de gemeenteraadscommissie Veiligheid vroegen de raadsleden meer uitleg over de operatie Sky. Bij deze uitzonderlijk grote actie arresteerde de federale politie twee weken geleden 48 verkopers en gebruikers van geëncrypteerde telefoons van Sky ECC. Vrijwel allemaal hebben zij banden met het drugsmilieu. Zo’n 6.000 Sky-telefoons staan geregistreerd in België, waarvan de meeste in Antwerpen.

Burgemeester Bart De Wever: “Die telefoons zullen een areaal aan connecties met de bovenwereld aan het licht brengen. De toestellen zijn opgedoken in de ‘witte’ wereld, in alle geledingen van de haven. Van concessiehouders, transportbedrijven, havenarbeiders, handlers,... overal doken de telefoons op. En die dienden heus niet om stiekem naar hun minnares te bellen. Daarvoor is een abonnement van 2.000 euro per zes maand wat te duur.”

Volledig scherm In het Antwerpse district Deurne ontplofte in juni 2020 een granaat aan de Ten Eeckhovelei. © Marc De Roeck

Najima Lanjri (CD&V) en Filip Dewinter (Vlaams Belang) wilden weten hoe de operatie Nachtwacht van de lokale politie Antwerpen zich verhield tot de operatie Sky van de federale politie. Doet ieder zijn eigen ding? In het verleden verliep de samenwerking tussen lokale en federale politie redelijk stroef.

Deurne-Noord en Borgerhout

“De operatie Nachtwacht is er gekomen na de granaataanslagen in Borgerhout en Deurne-Noord van vorige zomer”, reageerde burgemeester De Wever. “Bij de operatie Sky werden de kopstukken binnen de drugsmaffia geviseerd, de mannen die de granaataanslagen bestellen. En wat zien we? De meest aangestraalde zendmast door Sky-toestellen staat op de Collegalaan en bedient Deurne-Noord en Borgerhout intra muros. Toevallig zijn dat dezelfde wijken waar de granaten vorige zomer ontploften. Ik zie die zendmast vanuit mijn slaapkamer staan.”

De lokale politie zet haar controles in die wijken verder. Ook al om te voorkomen dat na operatie Sky er een nieuwe golf van geweld losbreekt tussen drugsbendes.

Cocaïne goedkoop

Filip Dewinter had een navraag gedaan naar de actuele prijs van één gram cocaïne. Tot zijn verbazing is die nooit zo goedkoop geweest. “Veertig euro, terwijl de normale prijs altijd 50 euro was.” Heeft operatie Sky dan geen invloed op het aanbod van cocaïne in Antwerpen?

Over de prijzenpolitiek van drugsdealers kon burgemeester De Wever niet meepraten. Wat hij wél weet, is dat 90 procent van alle cocaïne die in Antwerpen aan wal wordt gezet, enkele dagen later al naar Nederland is doorgevoerd.

Over de arrestatie van de Antwerpse politieman die informatie zou gelekt hebben naar het drugsmilieu, was burgemeester De Wever duidelijk. “Geen enkele organisatie, binnen de overheid of in de privé, is bestand tegen aanbiedingen van 20, 30 tot 50.000 euro om met een cryptofoon een foto met vertrouwelijke informatie door te sturen. Maar weet wel: boontje komt om zijn loontje. Dat zal blijken met operatie Sky. Deze politieman zal lang niet de enige zijn die lastige vragen moet beantwoorden."