Bart De Wever over uitspraken Jinnih Beels: “Coke bij de overheid kopen? Volstrekt immoreel”

Wommelgem Auto in brand gestoken in doodlopen­de straat: “Ik werd wakker van enkele knallen”

In de Lapperbos in Wommelgem is in de nacht van maandag op dinsdag een voertuig volledig uitgebrand. De eigenaar was ‘s nachts naar eigen zeggen wakker geworden van een paar knallen, waarna hij naar buiten kwam en zag dat auto in lichterlaaie stond. Over de omstandigheden van het incident is weinig bekend, maar volgens de politie is er sprake van brandstichting.

22 februari